Fotograf führt selbst durch Ausstellung im Kunst- und Kulturzentrum Von: red

Letzte Aktualisierung: 3. November 2017, 10:12 Uhr

Monschau. Zum Abschluss der Retrospektive mit Werken von Richard Kalvar im Kunst- und Kulturzentrum (KuK) in Monschau führt der US-Fotograf selbst durch die Ausstellung. Kalvar, 1944 in New York geboren, wurde 1975 als Gast von der Agentur Magnum Photos aufgenommen.