Roetgen - Filmwerkstatt Eifel hat Dreharbeiten für „Das Lied der Geige“ fast fertig

Die bisherigen Produktionen der Filmwerkstatt

Die Filmwerkstatt Eifel hat bislang folgende Produktionen abgeschlossen:

Hochofen B: Dokumentiert wurde die Neuerrichtung eines Hochofens in den Hüttenwerken von Krupp-Mannesmann in Duisburg.

Die Froschkönigin: Angeregt durch das Märchen „Der Froschkönig“ drehte man zum größten Teil in einem verträumten Ort an der Mosel.

Kette und Schuss: Nach einer Kurzgeschichte von Brigitte Glaser wurde unter anderem im LVR-Industriemuseum Euskirchen gedreht. Es geht um die Geschehnisse in einer alten Weberei. Die Geschichte spielt auf drei Zeitebenen und weckt auch Erinnerungen an die Zwangsarbeit in der NS-Zeit. Schauplatz war auch noch ein original erhaltenes 1950er-Jahre-Wohnzimmer in Kalterherberg und der Keller der Grundschule in Kesternich.

Monschau - eine Stadtführung: Mit einem etwas anderen Stadtrundgang wird die Region Eifel ins rechte Licht gerückt mit einem besonderen Fokus auf Geschichte und Gegenwart der malerischen Stadt Monschau.

Schwarzes Requiem: Der Eifelkrimi nach dem gleichnamigen Roman der Roetgener Autorin Brigitte Commichau war die erste Produktion der Filmwerkstatt Eifel. Der Hobbyfilmer Wolfgang Merz aus Rott machte sich im Sommer 2001 daran, sich einen Lebenstraum zu verwirklichen und suchte Mitstreiter für die Produktion eines 90-minütigen Spielfilms.

Zeitgleich gründete er mit weiteren Filmenthusiasten den Verein Filmwerkstatt Eifel. Bis zu 100 Personen wurden in den verschiedenen Szenen benötigt. Es gab 32 Drehtage, und die 650-Jahr-Feier der Stadt Monschau kam wie gerufen. Die prachtvolle Kulisse konnte bestens für das filmische Finale genutzt werden. Die Premiere in Eicherscheid im Herbst 2004 wurde ein großer Erfolg.