Mützenich.

Die Feuerwehr musste am Samstagmittag wegen eines Feuers in einem Wohngebäude an der Reichensteiner Straße in Mützenich ausrücken. Die Einsatzkräfte stellten einen Entstehungsbrand in einer Sauna fest. Im Dachgeschoß hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst.