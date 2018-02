Lammersdorf.

Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lammersdorf spielt der Nachwuchs der Wehrleute eine wichtige Rolle, wie Jugendwart Florian Weishaupt und Gemeindejugendfeuerwehrwart Jochen Frank in einem Jahresrückblick hervorhoben. Hierzu wird es am 1. September einen Tag der offenen Tür geben.