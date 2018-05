Lammersdorf.

„Man kann wohl ohne zu übertreiben sagen, dass weder die Löschgruppe noch die Fahrzeuge, noch das Gerätehaus so wie heute da ständen, wenn du nicht so viel Zeit investiert hättest.“ Wie für Löschgruppenführer Lutz Johnen und Wehrführer Christian Förster stand auch für die übrigen Teilnehmer an der kleinen Feierstunde im Anschluss an eine gemeinsame Übung mit der Löschgruppe Rollesbroich fest: Mit Ottmar Steffny legt eine der engagiertesten Führungskräfte in der Geschichte der Feuerwehr Lammersdorf ihr Amt nieder.