Kesternich.

Bereits vor der offiziellen Fertigstellung wird das in der Entstehung befindliche neue Kesternicher Dorfgemeinschaftshaus eine Feuertaufe bestehen müssen. Wie der Vorsitzende der Kester Lehmschwalbe, Rolf Schneider, nun auf der Generalversammlung des Vereins mitteilte, ist die Dorfbevölkerung aufgerufen, dort „Auf der Höhe“ am Montag, 30. April, das Tanzbein zu schwingen und fröhlich in den Mai zu tanzen.