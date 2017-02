Fettdonnerstag in der Schule: Nasse Schwämme auf Lehrer werfen

Eicherscheid.

Pünktlich um 10.11 Uhr startete in der Förderschule Nordeifel in Eicherscheid das karnevalistische Treiben am Fettdonnerstag. Bereits am Vortag hatte der mittlerweile schon traditionelle Besuch der Rollesbroicher Klev Botze die Schulgemeinschaft kräftig in Karnevalsstimmung gebracht.