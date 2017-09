Fest der Sinne im Eifeler Indian Summer erleben

Nordeifel. Für viele ist der „Indian Summer“ die schönste Zeit in der Eifel: Die Blätter der Bäume verfärben, die Sonne scheint mild, Nebel steigt morgens aus den Tälern, und man erlebt ein herbstliches Fest der Farben und Gerüche.

Es gilt, den Augenblick und die Schöpfung zu genießen, sich einladen zu lassen von einer wohltuenden Stimmung in der Natur. Dieses Fest der Sinne kann man auf der Dreiborner Hochfläche und dem Schöpfungspfad in Einruhr-Hirschrott, bei einer Fahrt mit dem Boot auf dem Rursee oder beim Beobachten des Rotwildes auf der Aussichtsempore bei Dreiborn erleben.

Das entsprechende Angebot bietet die Nationalparkseelsorge. Die Teilnehmer sind eingeladen, den Alltag zu unterbrechen, mit Leib und Seele in Bewegung zu sein, Gemeinschaft zu erleben und sich zum Nachdenken und Austausch inspirieren zu lassen. In einer Gruppe von etwa 15 Teilnehmern sind diese täglich ca. 15 Kilometer mit Tagesverpflegung im und am Nationalpark Eifel unterwegs.

Tempo und Wegstrecke werden so gewählt, dass alle gut mithalten können. Die Veranstaltung findet vom 29. bis 31. Oktober im Nationalpark Eifel statt. Die Unterbringung ist in Einruhr in Einzel- oder Doppelzimmern. Anmeldung bis zum 6. Oktober, Telefon 02444/5759987, mail: georg.toporowsky@bistum-aachen.de, www.nationalparkseelsorge.de