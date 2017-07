Eifel.

Mit einem Sponsorenlauf beginnt am Sonntag, 9. Juli, am Franziskus-Gymnasium Vossenack das „Fest der Begegnung/Kulturen“. Begegnen werden sich an diesem Tag Menschen mit Migrationshintergrund, Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und Gäste des Gymnasiums.