Ferientouren exklusiv für unsere Leser

Hoch hinaus im Windpark Lammersdorf

Hoch hinaus geht es für unsere Leser beim Besuch des Windparks der Stawag im Lammersdorfer Wald. In einer Bauzeit von nur 34 Wochen wurde der Windpark fertiggestellt. Die Kosten lagen bei rund 45 Millionen Euro. Kurz vor Weihnachten 2016 konnte dann die letzte der sieben 196 Meter hohen Anlagen ans Netz gehen. Nun produziert der Windpark Lammersdorf, der seit März auch offiziell im Betrieb ist, 66 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das reicht für die Versorgung von 19.000 Haushalten mit Ökostrom. Unsere Leser haben am Dienstag, 18. Juli, ab 9 Uhr (fünf Personen) und ab 13.30 Uhr (fünf Personen) die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild zu machen und den Windpark näher kennenzulernen. Dann werden Mitarbeiter der Stawag den Teilnehmern unserer Aktion Einblicke in die Technik geben und für Erklärungen zur Verfügung stehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Eifel aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben, wenn es ganz nach oben in die Spitze einer der Windkraftanlagen geht. Die Teilnehmer dürfen keine Höhenangst haben und sollten festes Schuhwerk mitbringen.

Fototour mit unseren Redakteuren

Für ein gutes Foto reicht es nicht, einfach auf den Auslöser zu drücken. Es kommt auf den Blick an. Wie man Motive findet und entsprechend in Szene setzt, erfahren unsere Leser bei einer Fototour durch die Monschauer Altstadt. Unsere Redakteure und Fotografen Peter Stollenwerk und Andreas Gabbert werden dabei nützliche Tipps geben und auch den ein oder anderen Trick verraten. Los geht die Fototour, an der zehn unserer Leser teilnehmen können, am Donnerstag, 26. Juli, um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Parkhaus „Seidenfabrik“ an der Laufenstraße in Monschau.

Kalte Köstlichkeiten

Im Sommer ist ein leckeres Eis genau das Richtige. Bei unserem Besuch im Café Kaulard dürfen unsere Leser nicht nur verschiedene Sorten probieren, sondern erfahren auch, wie die kalten Köstlichkeiten hergestellt werden. Inhaber Jochen Kaulard wird erklären und demonstrieren, was für das Gelingen wichtig ist, bevor die Teilnehmer dieser Aktion schließlich ihr eigenes Eis produzieren und verköstigen dürfen. Treffpunkt ist das Café Kaulard am Marktplatz in Monschau am Dienstag, 1. August, um 10 Uhr.

Stand-Up-Paddeln auf dem Rursee

Ursprünglich geht das Stehpaddeln auf polynesische Fischer zurück, die sich in ihren Kanus stehend vor Tahiti auf dem Meer fortbewegten. Stand-Up-Paddeln ist ein Sport, der sich aber auch hervorragend auf dem Rursee betreiben lässt. Den Rursee und den Nationalpark vom Wasser aus zu genießen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Dabei steht man nach Möglichkeit aufrecht auf einem Surfbrett und bewegt sich ähnlich wie beim Kanufahren mit einem Stechpaddel vorwärts. Die Stand-Up-Paddel-Schule „SUPsafety“ in Rurberg lässt bis zu 15 unserer Leser in diesen interessanten Sport reinschnuppern. Die Teilnehmer der Aktion erhalten eine Einweisung an Land und im Wasser, bevor sie mit Trainerin Christina Bauer lospaddeln und den Rursee erkunden. Los geht es am Mittwoch, 9. August, um 13 Uhr.

Jäger der verlorenen Froschkönig-Krone

Diese originelle GPS-Rallye führt durch einen zauberhaften Märchenwald, wo so einiges „aus den Fugen geraten ist“. Ausgestattet mit moderner Satellitennavigation gilt es, ungewöhnliche Begegnungen mit den „Bewohnern“ des Märchenwalds zu meistern und knifflige Rätsel zu entschlüsseln. Mit einer Prise Cleverness und den richtigen Koordinaten wird sich hoffentlich auch wieder ein Weg hinaus aus der Fantasywelt finden. Wenn es dabei auch noch gelingt, dem Froschkönig seine Krone wieder zu beschaffen, winkt eine angemessene Belohnung für die Finder. Diese Aktion wird von „Natur bewegt Dich“ (NabeDi) angeboten und von der Rursee-Touristik GmbH unterstützt. Sie findet am Freitag, 18. Juli, von 14 bis circa 17 Uhr in Woffelsbach statt. Sie richtet sich an Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren, jüngere Kinder können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen und sollten mindestens acht Jahre alt sein. Maximal 16 Personen können teilnehmen. Direkt am NabeDi-Camp in befindet sich eine öffentliche Badestelle und eine Liegewiese. Es bietet sich also an, schon früher zu kommen und den ganzen Tag in Woffelsbach zu verbringen.

Besuch bei den Islandpferdefreunden

Islandpferde erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie haben den Ruf, einen ausgeglichenen Charakter zu besitzen, und sicherlich werden die Pferde auch die Herzen unserer Leser im Sturm erobern, wenn maximal zehn von ihnen am Sonntag, 20. August, von 10 bis 13 Uhr zu einem Besuch bei den Islandpferdefreunden in Roetgen eingeladen sind. Die Mitglieder des Vereins werden den Teilnehmern alle Fragen rund um die freundlichen Tiere beantworten. Außerdem besteht auch die Gelegenheit, die eine oder andere Runde auf dem Rücken der Pferde zu drehen. Treffpunkt ist das Gelände des Vereins am Ortseingang von Roetgen aus Richtung Monschau kommend auf der rechten Seite.

Lasertag in Kalterherberg

Zum Abschluss unserer Sommeraktion geht es in eine der modernsten Lasertag-Arenen Deutschlands. In der Lasertag-Arena in Kalterherberg können unsere Leser auf einer Fläche von 680 Quadratmetern gegeneinander antreten. Gespielt wird in abgedunkelten Räumen, die mit Hindernissen und Verstecken labyrinthartig aufgebaut sind. Sphärische Musik, fluoreszierende Bilder und Nebel sorgen zusätzlich für Action und maximalen Spielspaß! Lasertag spielen mehrere Spieler in Teams, alle gegen alle oder in speziellen Spielmodi miteinander. Mit einer Weste und einem sogenannten Phaser ausgerüstet, betreten die Spieler die Arena, um Punkte durch das Markieren (Taggen) von Gegenspielern und Sonderzielen zu erhalten. Maximal 30 Personen können am Montag, 28. August, von 14 bis 16 Uhr dabei sein.