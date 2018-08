Nordeifel - Feldtag der Funkamateure am 1. und 2. September

Nordeifel.

Die Funkamateure zieht es mit Funkgerät und Antennen hinaus aufs Feld. Am 1. und 2. September nimmt der Ortsverband Nordeifel im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. auf der Wiese an der Renertzgasse hinter dem Sportplatz in Mützenich am internationalen Fieldday der Funkamateure teil.