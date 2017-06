FC Viktoria lädt wieder zum Rock am Weiher ein Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2017, 11:10 Uhr

Huppenbroich. Mit DJ Herbert wird am Samstag, 24. Juni, ab 19 Uhr, gerockt. Jung und Alt treffen sich zum Feiern in der Dorfmitte am Weiher rund um den Kirmesbaum, der „Guten Stube“ Huppenbroichs.