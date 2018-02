Simmerath - FC-Eifel-Premierenturnier mit zwei Doppelsiegern

Simmerath.

Zum Abschluss der Junioren-Turniere in den Sporthallen in Monschau und Simmerath standen am vergangenen Wochenende noch die Turniere des FC Eifel in der Simmerather Sekundarschule auf dem Programm. 40 Mannschaften nahmen an acht Turnieren teil, wobei der Gastgeber (F1- und F2-Junioren) und der SV Breinig (E1- und Bambini) je zwei Turniersiege feiern konnten.