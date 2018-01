Roetgen.

Bereits am Samstag endet für die Handballdamen des TV Roetgen die Weihnachtspause. In der Halle an der Rosentalstraße empfangen die TV-Damen um 18 Uhr im Halbfinale des Kreispokals die HSG Merkstein, die als krasser Außenseiter in die Nordeifel reist.