Simmerath/Nordeifel - Fast 300 Mal Babyglück an Sankt Brigida

Simmerath/Nordeifel.

„2016 bringt Baby-Boom an der Eifelklinik“ – so titelte unsere Zeitung vor einem Jahr an dieser Stelle. 315 Geburten hatte das Simmerather Krankenhaus damals für 2016 bilanziert – und damit den höchsten Jahreswert seit elf Jahren. Was damals noch nicht vorlag, waren die Geburtenzahlen der Nordeifelkommunen Monschau, Roetgen und Simmerath in besagtem Jahr.