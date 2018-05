Verleihung des Siegels am 24. Mai und Veranstaltung in Roetgen

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf der Region Aachen, die Wirtschaftsförderung der Städteregion Aachen sowie weitere Kooperationspartner des Kompetenznetzwerks „Familienfreundliche Unternehmen Ihrer Region“ unterstützen Unternehmen, die familienfreundlich sind oder es werden wollen. Das Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ der Bertelsmann Stiftung ist ein Instrument dafür.

Anlässlich der Verleihung des Siegels „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ findet am 24. Mai 2018 von 18 bis 20 Uhr die Veranstaltung „Wirtschaftsfaktor Familienfreundlichkeit – Mit familienbewusster Personalpolitik punkten“ in den Räumen der Myrenne GmbH in Roetgen, Vennhorn 7, statt.

Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an kleine und mittelständische Unternehmen aus der Städteregion Aachen und der gesamten Region Aachen.

Im Anschluss an einen kurzen Begrüßungstalk mit Prof. Dr. Christiane Vaeßen (Geschäftsführerin Region Aachen – Zweckverband), Bürgermeister Jorma Klauss (Gemeinde Roetgen) und der Geschäftsführung der Myrenne GmbH, Evelyn Myrenne und Karl-Heinz Backes, erläutert Birgitt Wintermann (Projektmanagerin, Programm „Unternehmen in der Gesellschaft“, Bertelsmann Stiftung) in ihrem Vortrag „Vereinbarkeit 4.0“ die Chancen der Digitalisierung für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Folgend erhalten die Gemeinde Roetgen und die Myrenne GmbH das Qualitätssiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“. Moderiert wird die Veranstaltung von unserer Redakteurin Katharina Menne.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen ist aber eine formlose Anmeldung bis zum 18. Mai 2018 per E-Mail an info@regionaachen.de oder telefonisch unter Telefon 0241/9631953 erforderlich.