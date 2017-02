Nordeifel.

Rund 1100 Haushalte oder Familien mit drei und mehr Kindern leben nach einer statistischen Erhebung von 2015 in den drei Nordeifelkommunen Simmerath, Monschau und Roetgen. Damit liegen die Nordeifelkommunen in der Städteregion Aachen an der Spitze der Tabelle mit den kinderreichsten Familien, wie die Geomarketing-Agentur Nexiga herausgefunden hat.