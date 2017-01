Nordeifel.

Die Rückkehr des Wolfes in die Eifel ist seit vielen Jahren ein Thema, das je nach Nachrichtenlage mehr oder weniger Fahrt aufnimmt. In den zurückliegenden Tagen war die Thematik plötzlich wieder einmal sehr präsent, nachdem in der Nationalparkregion etwa eine Handvoll laminierter DIN-A-4-Plakate auftauchte, die unter dem Schlagwort „Wolfsbeobachtungsbereich“ von der Rückkehr des Wolfs in den Nationalpark Eifel berichteten.