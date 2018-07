Nordeifel - Fahrschein für ganz NRW in den Sommerferien

Nordeifel. In den Sommerferien können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von sechs bis einschließlich 20 Jahren für den Öffentlichen Verkehr das Schöne-Ferien-Ticket NRW nutzen.

Das Schöne-Ferien-Ticket ermöglicht seinem Inhaber im Zeitraum von Samstag, 14. Juli, bis Dienstag, 28. August, beliebig viele Fahrten mit Bus und Bahn in ganz Nordrhein-Westfalen. Es kostet 60 Euro. Das Ferienticket ist nicht übertragbar und gültig in allen Bussen sowie Nahverkehrszügen (S-Bahn, Regional-Bahn und Regional-Express) in der 2. Klasse.

Geschwister und Freunde unter sechs Jahren fahren kostenlos mit. Das Schöne-Ferien-Ticket NRW ist erhältlich in den Kunden-Centern und Vorverkaufsstellen sowie an den Automaten der Verkehrsunternehmen im Aachener Verkehrsverbund (AVV).

Unter der Internetadresse www.busse-und-bahnen.nrw.de können Unternehmungslustige das Ticket auch online kaufen und direkt ausdrucken. Übrigens können alle, die ein Fun-Ticket oder „School&Fun“-Ticket besitzen auch in den Schulferien rund um die Uhr mit ihrem Ticket im Gesamtnetz des AVV Bus und Bahn fahren.

Tourenvorschläge für die heiße Jahreszeit gibt es auf der Kampagnen-Website „Dein AVV-Sommer 2018“ unter www.avvplus.de.