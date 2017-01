Simmerath.

Wer stellt sich in der heutigen Zeit schon gerne an den Straßenrand und hält seinen Daumen aufrecht in den Wind, in der Hoffnung, dass sich irgendwann ein Autofahrer erbarmt anzuhalten? Fahren per Anhalter, auch „Trampen“ genannt, war in den 1970er Jahren groß in Mode, als die Anhalter dutzendweise an den Ausfallstraßen anzutreffen waren.