Mitfahrerbänke noch nicht spruchreif

Mitfahrerbänke, wie sie bereits in der Gemeinde Simmerath als zusätzliches Mobilitätsangebot stehen, sind in Roetgen noch kein Thema. In der Sitzung des Hauptausschusses erkundigte sich Silvia Bourceau (UWG) bei der Verwaltung zum Stand der Dinge. Das Mitfahrerbänke betreffende aktuelle Leader-Projekt passe nicht zu Roetgen, erklärte Bürgermeister Jorma Klauss. Da müsse man über andere Möglichkeiten nachdenken. Hierfür besitze die Verwaltung derzeit aber keine Kapazitäten. Man sei aber gerne bereit, Initiativen aus der Bevölkerung zu unterstützen.