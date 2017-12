Monschau - Evangelische Kirchengemeinde lädt zum zweiten Lucia-Fest in Monschau ein

Monschau. Nach der stimmungsvollen Premiere im letzten Jahr wird am Namenstag der heiligen Lucia in Monschau wieder ein Fest gefeiert.

Am Mittwoch, 13. Dezember, 19 Uhr, sind alle Interessierten in die evangelische Stadtkirche eingeladen, um Teil dieser ganz besonderen Feier zu sein.

Was für Monschau fast neu ist, hat in Schweden bereits eine lange Tradition. Entsprechend der Sage hat das junge Mädchen Lucia einst einen gefährlichen Weg über das Eis auf sich genommen, um von der Außenwelt abgeschnittenen Menschen Essen und Getränke zu bringen. Heute wählt jede schwedische Familie am 13. Dezember meist die älteste Tochter zu ihrer Lucia.

Sie trägt ein weißes Kleid mit einer roten Schärpe und verschenkt Pfefferkuchen und Hefegebäck. In manchen Teilen Schwedens liegen Mitte Dezember lediglich zwei helle Stunden zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Und so trägt Lucia einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf, um Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen.

In Anlehnung an diese Tradition wird auch in Monschau ein junges Mädchen die Rolle der Lucia übernehmen. Sie zieht zu Beginn der abendlichen Feier mit ihrer Lichterkrone in die Kirche ein, gefolgt vom Chor Maranatha. Die Besucher werden sich inmitten eines Wechsels zwischen Text, Gesang, Gebet und einer schwedischen Weihnachtsgeschichte wiederfinden. Altbekanntes, Neues, Kerzenlicht, Vorweihnachtliches, Lieder aus der schwedischen Weihnacht schaffen eine warme Atmosphäre. Deutsche Weihnachtslieder laden zum Mitsingen ein.

Und für die, die möchten, findet die freundliche Gemeinschaft ihre Fortsetzung bei einem lockeren Beisammensein mit Gesprächen und weihnachtlichem Gebäck. Was im letzten Jahr als erfolgreiches Experiment begann, findet dieses Jahr seine Fortsetzung als gemeinsames Erlebnis, das auch außerhalb von Gottesdienstzeiten eine Vielzahl an Menschen in Kirchenräumen zusammenbringt.