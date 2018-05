Eifel - Etappe des Triptyque Ardennais startete am St. Michael Gymnasium

Eifel.

Das Radrennen „Triptyque Ardennais“ zog am Wochenende vom 18. bis 20. Mai zahlreiche Radsportbegeisterte in die Ardennenregion. Monschau ist bereits zum neunten Mal mit in der Stecke integriert. „Mal ist Monschau Startort, mal Zielort und ein anderes Mal Durchfahrtsort“, erklärt Bürgermeisterin Margareta Ritter kurz vor dem diesjährigen Start.