Eicherscheid.

Die Jecken strahlten am Veilchendienstag in Eicherscheid mit der Sonne um die Wette, als sich der Karnevalszug an der Tenne in Bewegung setzte. „Ein Käfig voller Escher Narren“ hieß es an der Spitze des Zuges auf einem Bollerwagen, der von einem Löwen und einem Zebra gezogen wurde.