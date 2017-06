Erstes Open-Air-Konzert im NabeDi-Camp

Woffelsbach.

Auf dem Gelände des NabeDi-Camps in Woffelsbach findet am Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr, zum ersten Mal ein Open-Air-Konzert statt. Veranstalter ist die „Natur bewegt Dich gGmbH“, der Betreiber des NabeDi-Camps und des NabeDi-Gruppenhauses, der Jugendferienanlage in Woffelsbach.