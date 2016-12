Nordeifel.

In wenigen Tagen neigt sich das Jahr 2016 dem Ende zu. Auch der Blick der Lokalredaktion geht zurück auf ein bewegtes Jahr in der Nordeifel. Die Flüchtlingssituation entspannt sich auch in der Eifel allmählich, dafür gibt es andere Themen, die die Öffentlichkeit bewegen. In Simmerath steht im Herbst die Seniorenresidenz kurz davor, zwangsweise geschlossen zu werden, und in Kesternich kämpft eine Elterninitiative um den Fortbestand der Grundschule. Hier nun Teil eins des Rückblicks auf das Jahr 2016 in der Nordeifel.