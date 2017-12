Erster Roman von Frank Spank: Geheimnis in der Nordeifel Von: Peter Stollenwerk

Letzte Aktualisierung: 14. Dezember 2017, 11:11 Uhr

Nordeifel. Spannend, mysteriös und vielschichtig ist eine gefährliche Reise in die Nordeifel, zu der Frank Sprank seine Leser mitnimmt. „Der Brief des Toten“ lautet der Titel des Erstlings-Romans des in Aachen lebenden Autors. Das Geschehen spielt im Dreieck Aachen-Düren-Vogelsang.