Nordeifel.

Der bestplatzierte Verein der Region, der Landesligist SV Rott, absolvierte am vergangenen Samstag seinen ersten Test und besiegte den Bezirksligisten FV Haaren 3:1. „In der ersten Halbzeit lief noch nicht viel bei uns zusammen. Die Leistung in der zweiten Halbzeit war dann aber okay und wir hätten noch deutlicher gewinnen können“, resümierte Trainer Mirko Braun, dessen Spielerkader sich in der Winterpause merklich verkleinerte.