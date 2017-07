Erfolgreiche Premiere beim 1. Jugendschachturnier Monschauer Land

Konzen. In Zusammenarbeit von Aachener Schachjugend, SC Kalterherberg und TV Konzen wurde jüngst das 1. Jugendschachturnier Monschauer Land in der Konzener Turnhalle ausgerichtet.

Es kamen nicht nur Grundschüler aus Konzen, Mützenich und Höfen, sondern auch spielstarke Vereinsspieler aus Alsdorf, Stolberg, Eupen und Wirtzfeld.

Zunächst wurden die Kinder und Jugendlichen in die Spielgruppe A für erfahrene Vereinsspieler und die Gruppe B für Anfänger aufgeteilt. Nach sieben Runden wurden an die Erst- bis Drittplatzierten der unterschiedlichen Altersklassen 21 Pokale verteilt. 24 Schachbücher wurden als Sonderpreise vergeben. Jeder Teilnehmer eine Medaille. Reichhaltige und kostengünstige Verpflegung wurde angeboten.

Den ersten Platz in der U18 belegte Noah Pfeiffer vom SC Kalterherberg. Der TV Konzen erzielte in der U16 einen Dreifachtriumph durch Leon Schmitz vor den punktgleichen Victor Steffens und Simon Litt. Henri Els von der Grundschule Mützenich wurde Zweiter in der U10. In der Gruppe B tummelten sich 20 Kinder aus der 1. bis 6. Schulklasse.

Diese gewann in eindrucksvoller und überzeugender Weise mit sieben Siegen aus sieben Spielen der erst neunjährige Peter Weber von der Heckenlandschule Höfen. Noch ein Jahr jünger ist sein Schulkamerad Klemens Kerkmann, der knapp hinter dem Eupener Vereinsspieler Pablo Mendez Dritter wurde.

Mitstreiter gesucht

Peter und Klemens nehmen übrigens am wöchentlichen Schachkurs unter Leitung von Dr. Werner Kulla und Karl Plum in der OGS Heckenlandschule teil und suchen noch weitere Mitstreiter (gerne auch Anfänger), um eine Jugendmannschaft U12 zu gründen (Kontakt: siehe unten).

Den nächsten Auftritt der gastgebenden Vereine gibt es auf dem Monschauer Wirtschaftstag. Interessierte sind auch jederzeit eigeladen, die wöchentlichen Spielabende zu besuchen. Informationen dazu gibt es unter den E-Mail-Adressen wthomas52156@t-online.de für den SC Kalterherberg und karlplum@aol.com für den TV Konzen.