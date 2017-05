Enttäuschung bei den TuS-Teams Von: kk

Nordeifel. Spannend ist es in der Aachener Kreisliga B2 nur noch für die Zweite des FC Roetgen, die noch im Abstiegssumpf steckt. Davon, dass die Schwarz-Roten ihre prekäre Situation am aktuellen Spieltag verbessern können, ist nicht auszugehen, denn am Sonntagmorgen stellt sich der Ligaprimus SV St. Jöris an der Hauptstraße vor.