Entscheidung gefallen: Glasfaser für Roetgen und Simmerath

Roetgen/Simmerath. Die Deutsche Glasfaser GmbH wird in den Gemeinden Roetgen und Simmerath Glasfaserleitungen bis in die Häuser („Fiber to the home“) verlegen. Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Roetgener Rathaus der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Mit dem neuen Glasfasernetz sollen in den kommenden Jahren zunächst Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s sowohl im Download als auch im Upload möglich sein.

Das Unternehmen hatte angekündigt, ohne zusätzliche Fördergelder ein eigenes, von der Telekom unabhängiges Glasfasernetz aufzubauen, wenn mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen würden. Ende März wurde das Vorhaben in den politischen Gremien der beiden Kommunen vorgestellt, wo es wohlwollend aufgenommen wurde. Im April schlossen die Gemeinden dann einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser ab.

Auf zahlreichen Informationsveranstaltungen versuchte das Unternehmen, die Bürger in den einzelnen Orten zu überzeugen. Auch zahlreiche Privatpersonen stellten sich in den Dienst des Unternehmens und warben für den Ausbau. Bis zum Stichtag am 3. Juli wurde aber in keinem der Gebiete die Vertragsquote erreicht. Daraufhin wurde die Frist bis zum 4. September verlängert. Anschließend dauerte es noch einige Zeit, bis alle Verträge erfasst waren.