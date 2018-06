Simmerath/Nordeifel - Entscheidung am Samstag: Vieles spricht für Fortführung der Geburtshilfe

Simmerath/Nordeifel.

„Leider haben noch nicht alle 13 Hebammen unterschrieben, die wir für den Dienstplan der Rufbereitschaft im Juli vorgesehen haben“, sagte am Freitagnachmittag Leonie Ottmer, die Sprecherin der Artemed-Kliniken und kündigte an: „Wir verlängern also die Frist bis Samstagmittag. Dann können wir die Ampel hoffentlich auf den letzten Metern auf Grün schalten.“ Das Warten geht also in die Verlängerung.