Schleiden - Entdeckerheft für Juniorranger

Schleiden. „Sehr cool. Macht Spaß und ich lerne was Neues kennen“, meint der zehnjährige Mattes und trägt die letzten Buchstaben in das Rätsel ein. Denn gleich geht er mit seiner Familie los auf eine spannende Entdeckertour in den Nationalpark Eifel. Mit dabei: das „Junior Ranger Entdeckerheft“, das zur Urlaubssaison 2018 erschienen ist.

Das Wissensmagazin will Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren die Naturlandschaften nahe bringen und spielerisch für die Werte der Natur sensibilisieren.

Auf 42 Seiten findet die ganze Familie bunt illustriert Anregungen, was es Besonderes im Nationalpark Eifel zu entdecken und zu erleben gibt. Beim Lösen kniffliger Rätsel und mit spannenden Geschichten tauchen Kinder und Erwachsene in das Leben in Wald und Bach ein oder erfahren Interessantes über Uhu, Wildkatze & Co.

Nicht für Stubenhocker

Das Entdeckerheft ist kein Heft für die Couch. Es führt zu den schönsten Plätzen im Nationalpark Eifel und sollte bei den Touren im Rucksack dabei sein. Das Heft erlaubt einen Blick hinter die Kulissen des Nationalparks, informiert über Tiere und Pflanzen, Geschichte, Kultur und den Beruf des Rangers. Die Broschüre ist zwar für den Familienurlaub konzipiert, kann aber auch Schulklassen, Kindern aus der Region und allen Naturinteressierten ein idealer Begleiter sein, die Lust haben, auf spannende, informative und lustige Weise den Nationalpark Eifel zu erkunden. Wer alle Rätsel in dem liebevoll gestalteten Heft richtig löst und den Entdecker-Code knackt, kann sich sogar zum „Junior Ranger auf Entdeckertour“ qualifizieren und erhält eine Juniorranger-Urkunde sowie einen Aufnäher mit einer Wildkatze – ein typisches Tier aus dem Nationalpark Eifel.

Erhältlich ist das Entdeckerheft für 4 Euro im Nationalpark-Zentrum Eifel mit seiner Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ und in den Nationalpark-Toren in Gemünd, Heimbach, Höfen, Nideggen und Rurberg. Weitere Verkaufsstellen folgen.

Europarc Deutschland, der Dachverband der Nationalen Naturlandschaften koordiniert seit 2008 gemeinsame das bundesweite „Junior Ranger“-Programm. Die Kooperation führt langjährige Naturschutzerfahrungen und bundesweites Know-how in der Bildungsarbeit der großen Schutzgebiete zusammen. Juniorranger qualifizieren sich zu Botschaftern für Deutschlands wertvollste Naturlandschaften und erhalten mit dem Titel eine Art Freischwimmer im Naturschutz.