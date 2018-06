Nordeifel.

In der Bezirksliga, Staffel 4, sind die meisten Entscheidungen gefallen. Arminia Eilendorf steigt mit dem früheren Roetgener Trainer, Frank Küntzeler, als Meister in die Landesliga auf. Eintracht Verlautenheide steigt als Tabellenzweiter über die Quotientenregelung ebenfalls in die Landesliga auf.