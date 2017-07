Einladung zur Kevelaer-Wallfahrt

Simmerath. Die Kevelaer-Bruderschaft 1813 Simmerath lädt alle Interessenten aus Simmerath und Umgebung und in der GdG Simmerath ein zur diesjährigen Bus-Marien-Wallfahrt nach Kevelaer.

Die Wallfahrt zur „Trösterin der Betrübten“ teht unter der Geistlichen Leitung von Pfarrer Michael Stoffels und trägt das Motto „ Mit Maria Gottes Wort leben“.

Die Wallfahrt startet am Sonntag, 13. August. Drei moderne Pilger-Busse holen die Gläubigen zu folgenden geplanten Abfahrtszeiten ab: 6.40 Uhr Abfahrt ab Kirchen Schmidt und Steckenborn, 6.45 Uhr ab Kirche Strauch, 6.50 Uhr ab Kirchen Rollesbroich und Kesternich, 7 Uhr ab Kirche Simmerath, 7.05 Uhr ab Bickerath/Auelt, 7.10 Uhr ab Alte Schule Paustenbach, 7.15 Uhr ab Bahnhof Lammersdorf und 7.25 Uhr ab Bahnhof Roetgen.

Für 9.45 Uhr ist die Pilgermesse in der Kevelaerer Beichtkapelle mit Ehrungen für langjährige Pilger vorgesehen. Alle Kevelaerpilger, die 25 Jahre, 30 Jahre und alle weiteren fünf Jahre mit nach Kevelaer gepilgert sind, mögen diesen persönlichen Hinweis bei der Anmeldung mit angeben.

Ab 14 Uhr zieht die Kreuzweg-Prozession durch den Stadtpark, woran sich um 16.30 Uhr die Schlussandacht in der Kerzenkapelle mit Schlusssegen anschließt. Start der Heimfahrt ist circa um 17.10 Uhr. Nach zwei Stunden Rückfahrt mit weniger Gebetsintensionen ist für 19 Uhr die Ankunft in Simmerath geplant, wo kein Schlusssegen mehr erteilt wird.

Der Fahrpreis beträgt 17 Euro pro Person, wobei Kinder, Kommunionkinder und Messdiener kostenlos mitfahren dürfen. Anmeldungen werden bei gleichzeitiger Fahrpreiszahlung erbeten bis Freitag, 4. August, zentral im Pfarramt Simmerath, Hauptstraße 49, Telefon 02473/1257, und bei Anna Cremer, Schmidt, Telefon 02474/ 1479.

Die musikalische Begleitung kommt von der Hansa-Blasmusik Simmerath. Der Großteil der Musiker radelt bereits am Freitag , 11. August, nach Kevelaer. Auch Nicht-Musiker können sich an dieser Radwallfahrt beteiligen, Auskunft erteilt Berthold Wilden, Telefon 02473/ 1442.

375-jähriges Jubiläum

Der Wallfahrtsort Kevelaer steht in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläums „375 Jahre Wallfahrt Kevelaer“. 375 Jahre sind vergangen seit der Erscheinung der Muttergottes an Heinrich Busmann im Jahr 1642, als dieser das erste Marienkapellchen auf der Kevelaerer Heide errichten ließ. Eine Fotoausstellung im Heimatmuseum Kevelaer berichtet über das Werden und die Entwicklung des Gnadenortes Kevelaer und das Wallfahrtsgeschehen bis heute. Auch am Wallfahrtstag werden einige höhere Geistlichkeiten den festlichen Rahmen begleiten.