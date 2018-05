Nordeifel - Eingedrungene Sorten: Gefahr für die heimische Pflanzenwelt

Nordeifel. Der Riesenbärenklau (Herkulesstaude), das Drüsige Springkraut und der Japanische Staudenknöterich sind drei Neophytenarten, die sich auch in der Eifel verbreiten. Als Neophyten bezeichnet man Pflanzenarten, die sich mit menschlicher Einflussnahme in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch waren.

Verdrängen diese Pflanzen heimischen Arten, nennt man sie „invasiv“. Entlang der Vennbahn werden seit einigen Jahren in Roetgen, Simmerath und Monschau Vorkommen des Riesenbärenklaus gesichtet und bekämpft. Im Bachbett der Rur in der Altstadt Monschau breitet sich der Japanische Staudenknöterich aus. Auch die Herkulesstaude ist hier zu finden.

Das Drüsige Springkraut vermehrt sich zum Beispiel entlang des kleinen Laufenbachtales und der Eschbachstraße bis in die Rur und verbreitet sich von dort aus Rur abwärts bis auf Simmerather Gebiet. Auch im Belgenbachtal, Kluckbachtal, Holderbachtal und Tiefenbachtal begleitet das Drüsige Springkraut zunehmend die Bachläufe und verdrängt die heimischen Pflanzen.

Gesundheitliche Schäden

Neben ökologischen Schäden können durch diese Pflanzenarten auch bauliche und gesundheitliche Schäden hervorgerufen werden. Der Riesenbärenklau verursacht bei Berührung Verbrennungen der Haut, sowohl beim Menschen, als auch bei Haustieren. Der Japanische Staudenknöterich dringt mit seinen Ausläufer-Wurzeln (Rhizome) in Fundamente, Mauern und Asphalt ein und destabilisiert die Ufer von Bächen und Flüssen, was hohe Instandsetzungskosten zur Folge hat.

Die Bundesregierung hat nun ein Gesetz zur Durchführung der EU-Verordnung 1143/2014 zum Schutz der Artenvielfalt vor invasiven Pflanzen und Tieren auf den Weg gebracht. Das Gesetz ist im September 2017 in Kraft getreten.

Es betrifft öffentliche und auch private Grundstücksbesitzer. Die Zucht, die Haltung oder das Anpflanzen bestimmter Arten ist seitdem verboten. Die Beseitigung kann von der Unteren Naturschutzbehörde angeordnet und muss geduldet werden. Die Kosten der Beseitigung können dem Verursacher auferlegt werden.

Gemeinsame Strategie

Zur Entwicklung einer gemeinsamen Strategie zur Eindämmung der Neophyten haben die Stadt Monschau, die Gemeinde Simmerath, die Gemeinde Roetgen und die Biologische Station der Städteregion Aachen zusammen mit der Städteregion als Untere Naturschutzbehörde einen runden Tisch gebildet.

Unter Koordination der Biologischen Station werden die Gemeinden im Rahmen ihrer Wege- und Grünflächenpflege Neophyten entfernen. Die seit Jahren intensiven Bekämpfungen der Neophyten zusammen mit der Firma LF-Werkstätten, beauftragt von der Unteren Naturschutzbehörde, werden fortgesetzt und dank der engen Zusammenarbeit der Biologischen Station und den Kommunen intensiviert.

Problematische Grünabfälle

Durch das EU-geförderte Naturschutzprojekte Life „Patches&Corridors“ ist es möglich, in den Schutzgebieten Belgenbachtal, Kluckbachtal, Holderbachtal und Tiefenbachtal das Drüsige Springkraut zu entfernen. Problematisch sind in diesem Zusammenhang illegale Grünabfälle. Die Ausbreitung vor allem des Japanischen Staudenknöterichs wird durch das Entsorgen von Gartenabfällen in der freien Natur gefördert. Für Bürger der Stadt Monschau ist die Entsorgung in Grüncontainern an wechselnden Orten möglich.

Exakte Termine und Standorte können dem Abfallkalender entnommen werden. Außerdem können Grünabfälle beim ELC-Süd in Imgenbroich im Gewerbegebiet entsorgt werden. Den Bürgern der Gemeinde Simmerath steht in Simmerath-Rollesbroich, Völlesbruchstraße, bei der Firma Simmerather Recycling GmbH eine kommunal geförderte Grünschnittannahmestelle zur Verfügung.

Invasive Pflanzen sind nicht nur in Deutschland ein Problem. Gemeinsam mit unseren Nachbarn Belgien und den Niederlanden werden im Rahmen des Dreiländerpark-Projektes grenzüberschreitend gemeinsame Strategien zur Bekämpfung der problematischen Pflanzen geprüft. Hinweise über Standorte von Riesenbärenklau, Drüsigem Springkraut und Japanischem Staudenknöterich können per E-Mail an info@bs-aachen.de oder über die App Korina gemeldet werden.