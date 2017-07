Roetgen.

Das Leben heutzutage besteht aus viel Stress. Man setzt sich selbst unter Druck, weil man alles und jedem gerecht werden und am liebsten auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will. Um dem zu entgehen, hilft eigentlich nur eines: Loslassen! So heißt auch das Buch der Journalistin Katharina Finke, aus dem sie jüngst im Rahmen der Lit.Eifel in der Wanderstation in Roetgen vortrug.