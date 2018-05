Nordeifel - Eine schöne Schweinerei mit Waldemar

Nordeifel. In der Eifeler Kinderfilmreihe wird vom 14. bis 17. Mai der deutsch-luxemburgische Animationsfilm „Mullewapp – Eine schöne Schweinerei“ gezeigt. An den vier Tagen können Besucherinnen und Besucher das 76-minütige Filmabenteuer in Monschau, Simmerath und Roetgen begleiten. Nach dem Filmerlebnis können alle an Spiel-, Mal- und Bastelaktionen teilnehmen.

Der Kinderkino-Spaß mit Lerneffekt dreht sich um das Schwein Waldemar und seine Freunde. Waldemar feiert bald seinen Geburtstag. Seine schokoladig-sahnige Erdbeertorte ist schon für die große Geburtstagsfeier auf dem Bauernhof Mullewapp fertig. Da taucht überraschend die fiese Wildschweinbande von Horst von Borst auf und die Torte ist in Gefahr. Der windige Bandenführer legt die drei Freunde Waldemar, Franz von Hahn und Jonny Mauser rein und schickt sie auf eine abenteuerliche Fahrrad-Tour …

Die Spielorte

Der Filmklassiker ist an folgenden Spielorten zu sehen: 14. Mai im Jugendhaus Rott, Quirinusstraße 43; 15. Mai im Pfarrzentrum Kalterherberg, Arnoldystraße 4; 16. Mai im Druckereimuseum Weiss, Am Handwerkerzentrum 16, Imgenbroich; 17. Mai im Dachgeschoss des Pfarrheims der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Kesternich, Bundesstraße, direkt an der Kirche).

Wegen des Pfingstlagers der Grenzlandjugend Roetgen findet am Freitag, 18. Mai, kein Kinderfilmnachmittag im Haus Loven, Offermannstraße 31, Roetgen, statt. Alle kleinen und großen Filmbesucher sind eingeladen, sich das Abenteuer von Waldemar und seinen Freunden anzusehen.

Der Film beginnt jeweils um 15.30 Uhr, Einlass ist ab 15.15 Uhr. Nach dem Filmerlebnis kann bis circa 18 Uhr an unterschiedlichen Spiel-, Mal- und Bastelaktionen teilgenommen werden. Der Film dauert 76 Minuten. Der Eintritt zu den Filmnachmittagen beträgt 2 Euro pro Person und wird vor Ort bezahlt. Es gibt keine Kartenreservierung.

Weitere Infos und das kostenlose Jahresprogrammheft sind bei Christine Skrabal von der Städteregion Aachen, Telefon 0241/ 51985155, oder unter www.staedteregion-aachen.de/kinderfilm erhältlich.