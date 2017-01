Nordeifel.

Die Eifel liegt unter einer Schnee- und Eisdecke. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und nachts häufig zweistellige Minustemperaturen: Den Winterfans fehlt es momentan an nichts. Die Frostperiode soll noch bis Ende der Woche anhalten. Auch am vergangenen Wochenende zog es tausende Besucher in die Eifel.