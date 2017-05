Kriegsjahr 1943: Bäuerliches Baugut

Walter Scheibler (1880-1965) war Unternehmer (Reißwollfabrikant), Reserveoffizier und Weltkriegsteilnehmer, Mitglied des Stadtrates, Landrat und Bürgermeister, Kirchenmeister der ev. Gemeinde und jahrzehntelang führend tätig in zahlreichen Vereinen, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender im Eifelverein. Der Ehrenbürger der Stadt Monschau war ein passionierter Heimatforscher und -autor sowie ein überregional geschätzter Amateurfotograf.

Als die aus der Luft drohenden Gefahren im Kriegsjahr 1943 immer bedrohlichere Formen annahmen, beauftrage die „Forschungsstelle Deutscher Bauernhof“ die Landkreise in den am meisten gefährdeten Gebieten, die wertvollen Zeugen bäuerlichen Bauguts zu erfassen, um der Nachwelt wenigstens Bilder überliefern zu können. Niemand ahnte damals, welch grauenvolle Zerstörung dem Grenzkreis bereits binnen Jahresfrist durch das unmittelbare Kriegsgeschehen bevorstehen sollte.

Scheibler notierte später in seinem Buch „Meine schöne Heimat“: „Ende September 1943 trat die Kreisverwaltung Monschau an mich mit der Bitte heran, diese Arbeit für unser Kreisgebiet selbstständig in die Hand zu nehmen, um die ältesten und schönsten Bauernhäuser meines Heimatkreises im Lichtbild festzuhalten, damit bei eintretenden Verlusten unseren Nachfahren wenigstens bildmäßige Urkunden unserer jahrhundertealten bäuerlichen Bauweise und Kultur übermittelt werden könnten.“

Die auf diesen Aufnahmen beruhende Ausstellung „Woffelsbach – gestern und heute“ in der Obershausener Str. 9 in Woffelsbach ist am 3., 4. und 5. Juni (Pfingsten) geöffnet. Auch am Samstag, 10. Juni („Ne Daach in Woffelsbach“), und am Sonntag, 11. Juni, ist sie zu sehen (jeweils von 11 bis 18 Uhr). Weitere Besichtigungstermine im Juni können mit Walter Lauscher (Telefon 02473/ 2571) vereinbart werden.