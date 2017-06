Roetgen.

Die Seniorenfahrt des Eifelvereins Roetgen stand in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Tag an der Ahr“. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten morgens mit dem Bus in Richtung Ahrweiler. Glücklicherweise war das Wetter gut, aber nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Tagen, so dass es ein recht entspannter Ausflug wurde.