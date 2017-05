Arztpraxis und Wohnungen statt Gaststätte

Eher zufällig, nämlich bei einem Hausbesuch, erfuhr der Imgenbroicher Allgemeinmediziner Dr. Christian Schmittkamp von den Verkaufsabsichten der Familie Becker. „Ich war sofort Feuer und Flamme für die Idee, weil ich eine Möglichkeit sah, meinen Traum von der eigenen Praxis genau in dieser wunderbaren, zentralen Lage zu verwirklichen“, erzählt Schmittkamp. Er hat 2014 die Praxis von Dr. Paul Ohlig direkt gegenüber vom Kaisersaal (Trierer Straße 282) übernommen und beschäftigt dort fünf ärztliche Fachangestellte und eine Bürokraft – bei wachsendem Patientenstamm.

Auch deshalb möchte Dr. Schmittkamp über mehr Platz in der künftigen Praxis verfügen, die im neuen Gebäude (Baubeginn voraussichtlich 2018) untergebracht ist. Ob weitere Arztpraxen – Schmittkamp denkt an einen Kinderarzt, einen HNO-Spezialisten oder eine urologische Fachpraxis – den Neubau zu einem Ärztehaus machen werden, steht noch nicht fest und muss die gerade erst angelaufene Akquise zeigen. „Ich könnte mir neben Mietwohnungen aber auch Büros, eine Kanzlei oder eine Physiotherapiepraxis hier vorstellen“, sagt der Bauherr, der bei der Planung versucht hatte, die gewohnte Fassade zu erhalten. „Den Zahn haben die Planer mir leider sehr schnell gezogen“, sagt der Arzt. Der moderne Neubau mit Satteldach und weißer Fassade sei aber „angepasst an die Straßenformation“, verrät Dr. Christian Schmittkamp. Zuvor aber muss der gesamte Gebäudekomplex abgerissen werden; dies wird möglicherweise noch in diesem Jahr geschehen. (hes)