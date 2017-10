Ein Spieltag zum Abhaken: Drei Teams mit zusammen 25 Gegentoren Von: kk

11. Oktober 2017

Nordeifel. An den siebten Spieltag in der Aachener Kreisliga C4 wird sich mancher Verein aus der Nordeifel nur ungern zurückerinnern. Bei Absteiger SV Kalterherberg war man nach der 0:6-Panne bei Spitzenreiter SC Berger Preuß III genauso enttäuscht wie bei Hertha Strauch und Komet Steckenborn, deren Niederlagen noch deutlicher ausfielen. Die drei Vereine kassierten am vergangenen Spieltag in Summe 25 Gegentore.