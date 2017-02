Monschau.

In der Monschauer Aukirche begeisterte am vergangenen frühen Samstagabend ein internationales Chorkonzert ein zahlreiches Publikum. Unter dem Motto „...denn es will Abend werden“ waren der Roetgener Chor „SingPhonie“ sowie die beiden belgischen Chöre „Musica Cantica“ aus Eupen und „Exsultate“ aus Heusden-Zolder mit einem interessant zusammengestellten Programm einzeln und auch in wechselnder Gemeinschaft zu hören.