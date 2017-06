Konzen.

Als das Sturmtief „Wiebke“ in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1990 auch in einem Waldstück am Rande des Steinley-Venns, knapp einen Kilometer weit von den belgischen Forsthäusern in Konzen entfernt, einen großen Fichtenbestand zu Boden drückte, herrschte zunächst einmal großes Chaos. Gut 25 Jahre später erinnert nichts mehr an den schlimmen Orkan.