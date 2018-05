Simmerath - Eifelklinik: „Geburtsmedizin für Juni ist sichergestellt“

Simmerath.

Gute Nachrichten für viele werdenden Mütter im Raum Nordeifel: „Es ist uns gelungen, kurzfristig die geburtsmedizinische Versorgung an unserem Haus über den Mai hinaus auch für den Juni vollumfänglich sicherzustellen“, sagte Dr. Bejamin Behar, Geschäftsführer der Artemed Eifelklinik Sankt Brigida in Simmerath am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung.