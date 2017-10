Karten im Vorverkauf und weitere Infos

Das musikalische Kabarett „Ne Biebes unn ne Oaß“– Eifelkabarett meets Irish Folk“ mit Jupp Hammerschmidt und Georg Kaiser findet statt am Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr, in Strauch im Pfarrheim.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Bäckerei in Strauch. Die Eintrittspreise betragen 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.jupp-hammerschmidt.de.