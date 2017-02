Eifeler Nachwuchsfußball: Es geht nur noch gemeinsam Letzte Aktualisierung: 10. Februar 2017, 12:50 Uhr

Nordeifel. 47 Junioren- und Juniorinnenmannschaft sind in der laufenden Saison im Spielbetrieb gemeldet – das ist nur noch die Hälfte der Mannschaften, die zu Spitzenzeiten in den 80er- und 90er-Jahren im Altkreis Monschau am Ball waren. Grob gliedert sich der Nachwuchsfußball infolge des demografischen Wandels und rückläufigen Interesses am Fußballspielen heute noch in fünf große Spielgemeinschaften.