Nordeifel.

Zuletzt spielten sie in der Saison 2013/14 in der Aachener Kreisliga A gegeneinander, dann trennen sich die Wege von Germania Eicherscheid und dem FC Roetgen. Die Eicherscheider stiegen in die Bezirksliga auf und schafften nach zwei Spielzeiten den Sprung in die Landesliga.