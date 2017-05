Eicherscheid II darf in der Kreisliga C wieder hoffen Letzte Aktualisierung: 23. Mai 2017, 09:22 Uhr

Nordeifel. In der Aachener Kreisliga C4 ist am drittletzten Spieltag die Meisterschaftsentscheidung gefallen. Die Zweitvertretung von Eintracht Verlautenheide landete den erwarteten 2:0-Erfolg bei TuS Mützenich II und verabschiedete sich damit in die B-Liga.